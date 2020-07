Mentre domani mattina la misteriosa cordata Taurinorum, che ha annunciato di voler acquistare il Torino, si svelerà e spiegherà quali sono i propri progetti in una conferenza stampa, su Instagram il presidente granata Urbano Cairo ha scherzato sulla possibile cessione del club.



Nelle proprie storie ha condiviso un post ironico della pagina Il Toro siamo Noi in cui, insieme a un fotomontaggio dello stesso Cairo in versione sceicco accompagnato dalla frase: "​E’ fatta, è lui il nuovo padrone del Toro! Hurban Al Kairo".