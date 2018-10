Finora in casa Torino l'obiettivo stagionale, quello della qualificazione all'Europa League, non era mai stato dichiarato. Lo ha fatto ora, per la prima volta, il presidente Urbano Cairo dal palco del Festival dello Sport di Trento.



"L’Europa League che per alcune squadre è vista un po’ come qualcosa di minore, non certo per il Torino che ambisce ad andarci e se non ci riusciamo restiamo delusi - ha dichiarato il presidente granata - quello che io vedo come un tema importante in questo ripensamento di campionati e coppe è tenere alto il livello della competizione”.