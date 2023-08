Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato alla Stampa rivolgendosi a Tonny Sanabria, centravanti granata. Il patron ha lanciato una frecciata volta a spronare il proprio giocatore: "Sanabria è reduce da un’annata eccezionale spero sia voglioso di fare ancora meglio e non sia appagato". Il Torino scenderà oggi in campo contro la Feralpisalò alle 21.15 per i trentaduesimi di Coppa Italia.