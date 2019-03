Intervendo telefonicamente durante la cena del Toro Club Mondovì, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del momento e degli obiettivi della squadra granata: "​Quest’anno abbiamo una difesa incredibile, e non abbiamo subito gol per 6 partite consecutive; il nostro Salvatore Sirigu ha fatto grandissime parate e, con 599 minuti di imbattibilità, ha battuto il record precedente di Luciano Castellini. Sì, abbiamo tutti la voglia di fare qualcosa di speciale. Sappiamo tutti a cosa puntiamo ma, scaramanticamente, non si dice".



"Il nostro mister sta allenando una squadra molto ben assortita, con dei buonissimi giocatori che abbiamo acquistato ed altri ottimi che non abbiamo venduto. Non vinceremo sicuramente lo scudetto per il bilancio, però ci tenevo a tenere tutti ed acquistarne altri per puntare a quello che non diciamo ma conosciamo. Sappiamo tutti quello a cui stiamo puntando, anche se scaramanticamente non si dice. Ci sono ancora 11 partite, tutte molto importanti. Speriamo di vivere un finale di stagione ricco di soddisfazioni" ha poi concluso.