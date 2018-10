Il presidente del, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 Sport per commentare i problemi del Var che a suo dire sta penalizzando il Torino. Il presidente granata è tornato anche sull'inchiesta di Report che ha portato a galla delle intercettazioni sugli stirscioni entrati nella curva della Juve inneggianti alla tragedia di Superga."Sì, stasera vedrò Report. In merito a ciò che la trasmissione ci ha mostrato sugli striscioni riguardanti Superga, ho sentito telefonicamente Agnelli che mi ha detto di essersi già scusato all’epoca, ma io credo che un evento del genere meriti delle doppie scuse”,"La tecnologia serve a crescere e a migliorare ma mi sembra che le polemiche stiano aumentando, quindi bisognerà trovare il modo di utilizzare meglio questo strumento. Ho visto un bel Torino, che ha fatto una partita di sostanza e di temperamento, ma in queste prime dieci partite di campionato siamo stati penalizzati, sei errori sono un po’ troppi. Il problema è relativo alla scelta dell’arbitro di andare a rivedere l’azione. La mia idea iniziale era stata quella di concedere agli allenatori la possibilita’ di richiedere l’intervento del Var, poi alcuni mi hanno fatto notare che gli allenatori sono spesso lontani dall’azione, quindi ho poi pensato di concedere questa possibilita’ ai capitani delle squadre”.