Il ritorno di Gian Piero Ventura al Torino? Non ci sarà. Il presidente granata Urbano Cairo, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha totalmente escluso la possibilità di un ritorno dell'ex ct della nazionale in qualità di direttore tecnico.



“Ventura al Torino come dirigente? Escludo un suo ritorno, è una notizia priva di fondamento. Tutti sanno quanto io apprezzi e stimi Ventura. E’ stato un elemento importante del Toro. A lui sono legati tanti bei risultati, la crescita della squadra e la valorizzazione dei giocatori che hanno garantito in alcuni casi ritorni economici e importanti plusvalenze. Ma non ho mai pensato a un suo ritorno" ha dichiarato Cairo.