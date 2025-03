Getty Images

Calabria: "A Bologna c'è un gruppo fantastico. La vittoria sul Milan ci ha dato l'energia per oggi"

Alessandro Di Gioia

4 minuti fa



Al termine della vittoria in rimonta per 2-1 del Bologna contro il Cagliari, presentandosi assieme al Player of The Match Riccardo Orsolini, ha parlato anche il difensore rossoblù Davide Calabria, che ha detto a DAZN: “Sono felicissimo di essere a Bologna, c’è un gruppo fantastico, con tanta voglia di lavorare e scendere in campo tutti assieme. Ci divertiamo e si vede, il pubblico poi ci dà una spinta pazzesca, è bellissimo giocare al Dall’Ara, dobbiamo continuare così. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa gara ma la vittoria col Milan di giovedì sera ci ha dato l’energia per fare quel qualcosa in più e vincere. Orsolini è un giocatore incredibile, un punto di riferimento per la squadra, sono contento di giocare con lui e gli auguro di essere convocato in Nazionale”.