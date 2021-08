Il capitano del Milan, Davide Calabria ha commentato a Dazn la vittoria sul Cagliari.



CONTENTI - "Il mister ci sta facendo fare un bel lavoro e siamo contenti. Abbiamo fatto una buona prestazione e fare una corsa in più è sempre importante"



OBIETTIVI - "Ho obbiettivi personali. Devo lavorare sempre di più, anche per essere più incisivo davanti. Il mio obbiettivo poi è la nazionale che è conseguente alle prestazioni qui. Spero possa essere un'altra bella stagione e un'altra grande annata"



PIOLI - "Ormai lavoriamo da tempo insieme, con il rientro dei tifosi si fa più fatica a sentire cosa dice il mister ma sappiamo quello che dobbiamo fare. Tra un'azione e l'altra ci dà indicazioni. La nostra intesa fa parte del percorso di crescita e continuare con il mister ci ha fatto molto bene e questo si vede in campo"