Parte della colonna vertebrale di ciò che resta di un Milan spolpato, quasi azzerato nelle sue fondamenta, quando siamo soltanto alla fine di novembre, a causa della solita catena di infortuni.conseguiti nell’ultimo triennio sotto la guida di Stefano Pioli - un secondo posto in campionato ed il conseguente ritorno in Champions League, la conquista di uno scudetto atteso 11 anni e una semifinale europea che mancava addirittura da 16 -, condannando il Diavolo ad un una sconfitta che infrange quasi del tutto le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale., l’uomo delle notti di gala,a fronte di 10 realizzazioni, ancora in Champions League come a Napoli nell’aprile scorso,. Sette mesi fa il francese si rifece mandando definitivamente in frantumi il sogno della squadra di Spalletti di centrare le semifinali, questa sera invece, dopo essersi fatto ipnotizzare da Kobel, disputa una delle peggiori (se non la peggiore) prestazioni in rossonero, sbagliando tutto lo sbagliabile.e che pure Deschamps lo aveva centellinato nell’ultima sosta per le nazionali.- Per un pezzo di Francia che affonda, ce n’è un altro, più volte tremendamente determinante per restare in piedi anche nei momenti più complicati, che èSono passati appena tre giorni dalla parata incredibile, di faccia, su Mandragora della Fiorentina (nonostante un’influenza molto debilitante contratta nei giorni precedenti), cancellata dallache manda definitivamente in archivio il match contro il Borussia Dortmund, preceduta a sua volta da un tentativo di parata non estremamente reattivo sulla conclusione indirizzata sul primo palo di Bynoe-Gittens. In Italia come in Europa, almeno coi colori del Milan addosso. Perché con la sua nazionale la sensazione è di un giocatore diverso: per posizione in campo, per interpretazione tattica del ruolo, ma anche per condizione atletica e mentale. Con la Fiorentina si era preso e aveva trasformato il rigore da tre punti, mentreSe contro il PSG aveva mostrato la migliore versione di sé, quella abituale, questa volta nemmeno il palcoscenico della Champions lo ha risollevato dalla mediocrità.- Frana la corsia di sinistra e deraglia pure quella opposta, doveper il gol del momentaneo 2-1 del Dortmund. Al termine di una serata trascorsa a rincorrere lo scatenato inglese. Il Diavolo è al tappeto (e quasi fuori dalla Champions) e con lui crollano tutte le sue certezze, alias i pezzi da novanta.