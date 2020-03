Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato a Sky Sport della situazione che stanno attraversando lui e i suo compagni di squadra“Facciamo cose normali, cerchiamo di allenarci un minimo. Leggiamo, guardiamo la tv, tanto Netflix. Mangio petto di pollo e zucchine, anche le salamelle mi hanno tolto (ride, ndr)".



SCHEDA DI ALLENAMENTO - “Abbiamo un programmino, uso un po’ la bicicletta con tutte le precauzioni del caso. Poi quando torno faccio qualche esercizio per la parte alta a corpo libero. Se è stato giusto fermarsi? Sì, eravamo preoccupati più per la famiglia, per i nonni e i parenti. È ovvio che hai un po' di timore".



CUTRONE - “Non è stato bene per niente per qualche giorno, l’ha passata come un’influenza. Non ha avuto problemi respiratori, ha avuto solo la febbre a 39-39,5 per qualche giorno".



COMPAGNI - “La stanno vivendo un po’ tutti in allarme, Antonio e Gigio Donnarumma si stanno allenando. Castillejo mi preoccupa perché non è abituato a stare così tanto tempo, non so come ritornerà. Sicuramente è il più bravo a pulire in casa”.