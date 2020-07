Un poliziotto siciliano in servizio nel reggino è stato fermato e arrestato dai Carabinieri perché trasportava in auto, insieme alla moglie e al figlio, 7,5 chilogrammi di cocaina. L'agente, quaranta anni e residente in Sicilia, era in servizio per la Polizia di Stato nella provincia di Reggio Calabria.



È stato fermato dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Locri, impegnati quotidianamente in servizio sul territorio, per un normale controllo mentre viaggiava in auto con moglie e un figlio minorenne. L'episodio è accaduto ieri lungo la strada di grande comunicazione Jonio Tirreno che collega Rosarno a Marina di Gioiosa Jonica.