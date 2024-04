Calafiori, il primo DS a CM: 'Pronto al salto, ha la testa giusta. Vi svelo il suo punto di forza'

Quello diè uno dei nomi più "caldi" tra i tanti in orbita Juve in vista del prossimo mercato estivo. Del resto è sotto gli occhi di tutti il percorso di crescita di cui è stato protagonista nel corso di questa stagione al Bologna,che ha acceso su di lui anche i riflettori della Nazionale maggiore.Il difensore classe 2002, insomma, sembra atteso da un futuro roseo (che sia in bianconero o altrove), come del resto avevano già intuito quando era solo un bambino che si divertiva insieme a tanti altri a tirare calci a un pallone, a due passi da casa. Lo ricorda beneoggi come nel 2008, quando la società dilettantistica romana accolse tra le sue fila un giovanissimo Riccardo. Lo abbiamo intervistato in esclusiva per calciomercato.com.

Le sue qualità saltavano agli occhi fin da subito, ma quando si è fronte ad atleti così giovani non è sempre facile capire se davvero ci sono le basi per una carriera di così alto livello, perché nel percorso di crescita può cambiare tutto. Riccardo, però, ha avuto innanzitutto alle spalle una famiglia che lo ha sempre supportato, senza mettergli eccessive pressioni addosso e lasciandolo libero di sbagliare, di trovare la sua strada.