Calafiori: 'Mercato? Leggo, ma penso solo al Bologna. Sogno l'Europeo, non sarei il giocatore di oggi senza Thiago Motta'

Riccardo Calafiori, difensore del Bologna nonché obiettivo di mercato di top club come la Juventus, ha parlato a Sky dopo il pareggio per 0-0 ottenuto contro il Torino."Una partita difficilissima, pensavo che loro avrebbero mollato un po' nel secondo tempo invece sono arrivati fino in fondo. E' comunque un punto importante"."Abbiamo raggiunto il primo step, ma non possiamo fermarci adesso. Le partite sono difficili, magari giochiamo meglio con le big piuttosto che con le piccole, ma l'obiettivo sono sempre i tre punti".

"Basilea è stata importantissima, era la prima volta che ho fatto 10-20 partite di seguito. Però se penso al giocatore che ero lo scorso anno e a quello che sto diventando quest'anno non c'è paragone ed il merito è di Thiago Motta, sto cercando di ripagare la fiducia"."Difensore centrale al momento, ma è legato al come giochiamo qua a Bologna. Il mio obiettivo è saper fare più ruoli, è troppo importante nel calcio di oggi. Al momento centrale, ma il terzino è il mio vecchio ruolo..."."Con Spalletti non ci ho parlato... Resta un mio obiettivo, ma penso alla squadra e a finire la stagione. Io mi sento pronto, se mi dovesse chiamare sarei felicissimo, altrimenti significa che dovrò lavorare di più".

- "Io oggetto del desiderio dei grandi club? Ho letto qualcosa, ma di sicuro ne sapete più voi. Io penso solo al Bologna, possiamo scrivere la storia".