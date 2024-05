Calaiò durissimo: "Allegri al Napoli? Mi verrebbe l'orticaria, è l'emblema del non-gioco"

L'ex attaccante dei partenopei Emanuele Calaiò è intervenuto a Canale 21 per fornire la sua opinione su chi possa essere il nuovo allenatore del Napoli, dopo una stagione decisamente negativa per i colori azzurri, con l'avvicendamento di ben tre allenatori in panchina: "Allegri a Napoli? Mi verrebbe l'orticaria - la sentenza dell'ex calciatore -, è uno dei nomi che non vorrei sulla panchina degli azzurri.



Il Napoli, nonostante la deludente stagione, è forte, ha qualità. Massimiliano Allegri è invece l'emblema de non-gioco. Non me ne voglia, ma spero che sia un altro l'allenatore che guiderà la compagine azzurra".