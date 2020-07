Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ha parlato a Radio Anch'io lo Sport, su Radio Uno, in merito al possibile anticipo di mezz'ora delle partite di Serie A: "Ci stiamo ragionando, stiamo vedendo insieme alla Lega. Non siamo d'accordo sull'anticipo così secco per la partita del pomeriggio, noi avevamo ipotizzato come orari 17, 19 e 21. In questo momento di eccezionalità, tutti devono fare il loro. Mi auguro di trovare un accordo".



SULLA TRATTATIVA - "Non ci sarà nessuna levata di scudi, non stiamo trattando ma ragionando insieme. I giocatori stanno dimostrando responsabilità. Spero che anche le tv ci diano una mano per far lavorare la carta stampata".



SUGLI ORARI - "Ci sono esigenze televisive, devono passare due ore e un quarto tra una partita e l'altra. Avevamo chiesto di non giocare il pomeriggio, ma era una soluzione non percorribile, anche se la soluzione della Lega ha limitato molto le partite pomeridiane".