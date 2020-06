Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora scrive in una lettera indirizzata al premier Conte e al ministro della Salute, Speranza: "Pur riconoscendo l'alto valore del lavoro svolto in questi mesi dalle Autorità Sanitarie, il parere del Comitato tecnico scientifico sugli sport di contatto non è del tutto dirimente. Le valutazioni di specie non spettano esclusivamente al CTS ma al Governo, che, nella piena assunzione delle proprie responsabilità, si determina sulla base del contesto generale, in ordine ad un quadro di valutazioni più ampie e approfondite".