Il 22 giugno dovrebbe essere la data giusta per poter tornare a giocare a calcetto in Italia. Con tutte le precauzioni del caso, certo, ma molto probabilmente sarà possibile rivedere amici per tornare a prendersi in giro con una palla tra i piedi, tentando, spesso invano, di imitare le giocate dei top player. Il professionista, il ritardatario, quello che dà il pacco e quello che si fa subito, categorie pronte a rientrare in gioco. E il portiere? Eh, quello è sempre difficile da trovare. A meno che…



APP PER PORTIERI - A meno che tu non sia in Brasile, dove è stata creata una apposita applicazione per trovare i portiere per le partite di calcetto. Si chiama Goleiro de Aluguel, ha una funzione simile a quella di Tinder, però con un altro fine ecco: registrazione semplice e poi due opzioni, o metterti a disposizione come portiere oppure come quel qualcuno che cerca un estremo difensore.



IL COSTO - Queste le parole riportate da rivistaundici.com di Samuel Toaldo, uno dei due imprenditori che ha sviluppato la app: “In Brasile si giocano circa un milione di partite tra amici in un mese. E il 70% delle squadre non ha un portiere fisso. La nostra app punta a rendere migliore l'esperienza di certe sfide”. Ah, il portiere si paga: c’è un piccole canone, col 60% che finisce nelle mani del prescelto, di sei euro per un’ora. Lo vuoi per due ore? 10 euro. E in Brasile la app è già un successo.