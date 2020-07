anticipate dal Corriere dello Sport. Come la creazione del. Verrà organizzato in un ufficio, diviso in tre aree, per un totale di 45 dipendenti già a libro paga che verranno dirottati qui da altri settori.. E altre nuove regole:Il cuore della riforma è la nuova visione di lavoro sportivo (coinvolge calciatori, tecnici, fisioterapisti, soprattutto tra i dilettanti, ma anche collaboratori di società e federazioni), un primissimo. Nella nuova legge viene poi enfatizzato anche il riconoscimento del “cavallo-atleta” nell'ambito della tutela dei diritti degli animali ed emerge con chiarezza l’interesse sull'e poi l'esecutivo tenterà un dialogo con le opposizioni. Nel frattempo vanno avanti ogni giorno le riunioni tecniche: sono giornate intense di consultazioni. Sempre in giornata c'è una