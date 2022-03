Gentile Procuratore,



leggo anche sul vostro sito la notizia che i calciatori russi e ucraini potranno svincolarsi in questi giorni dalle loro rispettive squadre per approdare liberamente in altri campionati, magari anche in quello italiano. Ma stiamo scherzando? Se da un lato gli ucraini saranno accolti a braccia aperte da tutti noi, più difficile sarebbe immaginare l'arrivo di un calciatore russo che fa le foto di rito con la maglia del solidale club italiano con sorrisi e strette di mano. Mandiamo le armi in ucraina per sconfiggere Putin e ingaggiamo i russi nei nostri club europei riempiendoli di soldi? Dispiace scrivere queste cose, ma c'è un limite a tutto. Michele '88



Caro Michele,



pubblichiamo la tua mail, ma su questo sito vorremmo se possibile parlare solo di calcio e calciomercato, al di là dell'aggiornamento doveroso che la redazione fa sugli avvenimenti più importanti della guerra in Ucraina.



Rispondo, pertanto, al quesito esclusivamente sotto il profilo calcistico. Ammesso che i club italiani con slot disponibili per i calciatori extracomunitari abbiano interesse a ingaggiare nuovi calciatori, quali atleti russi potrebbero effettivamente risultare tecnicamente interessanti per il nostro campionato?



A tal proposito, passo la palla ai nostri utenti di calciomercato.com lanciando il seguente interrogativo tecnico-calcistico: quali calciatori russi potrebbero rinforzare le compagini delle nostre squadre italiane di serie A?