Sara Björk Gunnarsdóttir, capitano dell'Islanda e giocatrice della Juventus, ha vinto la vertenza contro il Lione, suo ex club. I francesi non le avevano pagato l'intero stipendio durante la gravidanza.



IL FATTO - La centrocampista 32enne è passata alla Juve dopo aver lasciato il Lione e aver giocato Euro 2022 con l'Islanda. Rimasta incinta all'inizio del 2021, la Gunnarsdttir si era rivolta alla Fifpro (Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels) per il reclamo alla Fifa.