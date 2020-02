Il calcio a 5 italiano è nel caos più totale, dopo le dimissioni presentate dal presidente in carica Andrea Montemurro nelle scorse ore: una decisione figlia dello scandalo che ha travolto il massimo dirigente della divisione, al centro di un'intercettazione a luci rosse col presidente del Latina Lynx Gianluca La Starza. "Io devo ricambia’ in quel modo, ti faccio quel regalo. Una ragazza carina, carina, quando la vedi mi dirai se è carina e poi è una donna pure intelligente. Così ti puoi rilassare un po' la prossima volta che vieni a Latina...", dichiara La Starza, che dal presidente Montemurro avrebbe ricevuto in anteprima ("Oh, sei l’unico che lo sa") la notizia della mancata iscrizione al massimo campionato di un'altra società - il Maritime Augusta - riuscendo così a bruciare la concorrenza sugli svincolati Thiago Bissoni e Caio Japa.



"Un passaggio sfortunato – ha detto ieri La Starza all'Ansa – ma fra uomini, quante volte si fanno queste cazzate al telefono? Montemurro aveva visto una bella ragazza quando è venuto a Latina e mi chiese se potevo fargliela conoscere. Non si tratta di una escort e non ho violato nessuna regola, era una conversazione privata. Non ho chiesto nessun favore, solo un’anticipazione di quanto sarebbe accaduto pochi giorni dopo". La Procura Federale, allertata dalla Lega Nazionali Dilettanti (che presiede la Divisione Calcio a 5) ha aperto immediatamente un'indagine, ma sia il presidente della D Cosimo Sibilia e gli imputati garantiscono sulla trasparenza dell'operato della CoViSoD (l'organo che decide sulle iscrizioni dei club), con gli ultimi che evidenziano come l'esclusione del Maritime fosse già nota e soltanto da ufficializzare.



Nel frattempo Montemurro, che viene eletto presidente del Calcio a 5 nel 2016 e meditava di ricandidarsi - oltre ad essere membro del Consiglio federale e delegato Uefa - è stato costretto a dimettersi dal numero uno della FIGC Gravina, mentre Sibilia ha chiesto lo scioglimento di tutto il direttivo del Calcio a 5.