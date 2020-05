. E’ vero che il calcio tedesco non ha mai elettrizzato nessuno, però uno in astinenza da più di due mesi di cross, tiri e gol poteva legittimamente ritenere che ci fosse un maggiore coinvolgimento personale nel giorno della ripresa ufficiale dell’attività sportiva. La prima cosa da dire, dunque, è che. Certo, glisonoe dall’audio della televisione si sentono le voci dei giocatori e degli allenatori,. Anzi, alla fine di(risultato 4-0),portando tutti insieme le braccia al cielo, dopo una breve rincorsa. L’insigne Massimo Marianella, su Sky Sport, ha parlato del rispetto della tradizione, una sorta di omaggio ai tifosi rimasti a casa. Credo che abbia ragione, anche se ha aggiunto che pure l’ironia ha fatto la sua parte.(Raphaeldel Dortmund alla fine del primo tempo) e nessuna stretta di mano.(meno male), cioè a lingua sciolta per dare disposizioni. I panchinari seduti nella prima fila della tribuna e distanziati di almeno un paio di seggiolini.. Nel caso del primo gol di Haaland (primo del Borussia e primo in assoluto in Bundesliga dopo la lunghissima pausa) abbiamo assistito ad un balletto del marcatore con i compagni che lo imitavano a distanza di tre-quattro metri.. Di fatto sono bandite o del tutto sconsigliate,In pratica se, come abbiamo sempre sostenuto, il calcio è uno sport di contatto, soprattutto tra avversari, perch* impedire di abbracciare i compagni dopo un gol?. La solidarietà e il rispetto tra giocatori non hanno bisogno di ulteriori gesti simbolici e allargare il possibile contagio anche ad arbitri e assistenti non sarebbe propriamente prudente. Insomma,. Essere contrari a questa possibilità di sostituzione non significa alterare il campionato (come pensano Nicchi e Zeman), ma casomai il contrario:. Giocando così spesso (la Bundesliga, se tutto va bene, finirà entro giugno) gli infortuni si moltiplicheranno e il ricorso alla panchina sarà per forza più frequente. Tre cambi erano pochi, cinque sono più aderenti non solo alla situazione attuale, ma anche ad un calcio che per forza e velocità è in continua progressione.@gia_pad