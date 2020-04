, così hanno dichiarato gli operai e gli impiegati delle fabbriche chiuse.Così hanno detto, sbattendo il pugno sul tavolo, i negozianti i cui negozi sono chiusi.Così fanno sapere, con decisa fermezza, proprietari, gestori e addetti alle strutture ricettive.E' la protesta di ristoranti e bar, proprietari e dipendenti uniti.. E' la posizione di tutti coloro che avevano e hanno risparmi investiti.E' la netta posizione di edili e artigiani di ogni tipologia., lo dicono i professionisti di ogni professione fermata o rallentata.Non è vero: milioni di operai, impiegati, negozianti, albergatori, ristoratori, lavoratori autonomi, professionisti, imprenditori, artigiani, risparmiatori...decine di milioni di persone, famiglie, gente di ogni tipo, attività e redditoDecine di milioni di persone ne soffrono ma non è vero che milioni e milioni di persone ritengano il danno economico inflitto dall'epidemia una vergogna se tocca loro stessi e una irricevibile pretesa da allontanare dal proprio portafoglio. Non è vero, fosse vero, che effetto farebbe sentire ogni categoria e gruppo reclamare per sé il vergognoso e non ricevibile?Calciatori, si può anche dire il calcio quasi tutto. Calcio industria e calcio impresa e calcio ramo di attività. Con tutta evidenza e chiarezza il calcio ritiene debba essere, se non immune, almeno esentato dal danno economico da pandemia.Per l'industria calcio, dalla Uefa fin alle singole società e presidenti e Leghe e manager vari e fino ai calciatori la posizione è la stessa: vergognoso e irricevibile che la pandemia e il coronavirus riguardino, tocchino anche i nostri bilanci.A me andrà tutto bene si ripete e si racconta il calcio, perché io sono il calcio, una sorta di riedizione della frase iconica del Marchese del Grillo. Andrà tutto bene...a me. I danni economici da pandemia sono per noi vergognosi e irricevibili. E' vero, il calcio fa così. L'effetto che fa? Mettetecelo voi.