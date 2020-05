Arrivato l’ok di Angela Merkel la Bundesliga può ripartire. I club del campionato tedesco, come si legge in una nota, sono pronti a scendere in campo il 16 maggio, con il Bayern Monaco che deve difendere il primo posto in classifica contro un gruppo di inseguitrici molto motivate. I bavaresi dopo 25 giornate hanno 55 punti e sono favoriti per la vittoria a quota 1,25, ma il Borussia Dortmund ha solo quattro punti di ritardo e può centrare una rimonta che vale sei volte la posta. Occhio anche al Lipsia, a 50 punti e bancato campione di Germania a otto volte la posta. Le tre dovrebbero strappare subito i tre punti contro le rispettive avversarie. Nel pomeriggio di sabato 16 il Lipsia di Patrik Schick è favorito contro il Friburgo a quota 1,35, mentre nel derby della Ruhr Dortmund-Schalke il Borussia è avanti a quota 1,50. Il Bayern Monaco riparte in casa dell’Union Berlino per un segno «2» a 1,22. come riportato da Agipronews.