nei campionati di vertice di calcio, basket e pallavolo. Nel documento torna valida ​la circolare della quarantena soft, che consentì la ripartenza della serie A dopo il lockdown, permettendo ai contatti stretti dei positivi di continuare ad allenarsi e di giocare le partite. Nella bozza, che ​dopo l’appuntamento con la conferenza Stato-Regioni passerà al vaglio del Cts prima di diventare una circolare del ministero della Salute, si fissa anche un nuovo limite di positivi, del 35%, fra i calciatori o atleti del gruppo squadra, oltre il quale la partita sarà rinviata. Per intenderci in una rosa calcistica di 33-34 calciatori fino a 11 casi di positività si potrebbe giocare, con 12 non più.​L’espressione "gruppo squadra"Una novità rispetto a quanto stabilito dalla Lega di serie A, che invece aveva fissato un altro limite: con 13 calciatori non positivi, pure se si tratta di Primavera (l’unico vincolo è quello della maggiore età), si può giocare la partita. ​Il limite per far scattare la mancata disputa della partita è una misura di carattere sanitario, la soglia oltre il quale c’è il focolaio. I club si riuniranno domani a questo punto con la necessità di rimodulare il protocollo della Lega.C’è un’altra linea guida che dovrebbe limitare la discrezionalità da parte delle Asl. Secondo La Gazzetta dello Sport una chiave interpretativa stringente per l’altra quarantena, quella «morbida», inserita nell’ultima circolare del ministero della Salute, quella del 30 dicembre 2021. Se per la singola positività vale la quarantena soft, nell’eventualità di più casi entrano in ballo le nuove norme.Oggi è una giornata importante per fare un passo decisivo sul fronte 'nuovo protocollo'. ​Ieri, il vertice politico con Valentina Vezzali (sottosegretaria allo sport), Maria Stella Gelmini (ministro degli Affari Regionali) e Roberto Speranza (ministro della Salute) ha trovato la quadra insieme con il presidente del Coni Giovanni Malagò e il numero uno della Federazione Medico-Sportiva, Maurizio Casasco. Oggi, al tavolo della conferenza Stato-Regioni, non ci saranno federazioni e leghe.