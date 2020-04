La Serie A e i diritti tv. Con il campionato di calcio al momento fermo, il prodotto televisivo non è al momento completo. E, al netto dell’iva, come riporta il Corriere dello Sport, ballano, tra club e televisioni, ancora 225 milioni di euro, soldi che Sky, DAZN e Img (per i diritti all’estero) devono ancora versare. E non si sa se questo importo verrà mai saldato.



Le tv hanno versato quote per l’83% del pacchetto completo, 5 rate su 6, manca, quindi, solo l’ultima. Sky, che detiene i diritti per 266 partite, paga 780 milioni di euro a stagione; DAZN, che ha le altre 114 gare, ne versa 193, che insieme fanno 973 milioni di euro solo per il mercato italiano. A questo, ovviamente, va aggiunta la parte di Img, che ha pagato 309 milioni di euro su 371, ne restano quindi 62, più 163 della coppia DAZN-Sky. Circa 225 milioni di euro che la Serie A rischia di perdere in caso di stop definitivo.