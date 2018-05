In occasione di Pitti Immagine Uomo n.94 (Firenze, 12-15 giugno 2018), Fondazione Pitti Immagine Discovery presenta FANATIC FEELINGS - Fashion Plays Football, una mostra curata da Markus Ebner, fondatore dei fashion magazine tedeschi Achtung Mode e Sepp Football Fashion e dal critico d'arte contemporanea Francesco Bonami.



Attraverso un ampio progetto multimediale, FANATIC FEELINGS metterà in luce l'attrazione che il mondo del calcio esercita sulla moda e sulla costruzione dell’immaginario maschile, anticipando l’unione tra sartoriale e sportswear. Con i Mondiali di Calcio 2018 che si svolgeranno in Russia e un’estetica ispirata a un Est Europa dalla forte influenza sul fashion contemporaneo, FANATIC FEELINGS sarà il tema del momento.



I designer creano le divise delle squadre o intere collezioni ispirate all’abbigliamento calcistico, mentre i giocatori siedono nei front row delle sfilate o diventano modelli. Fanatic Feelings presenterà disegni di Karl Lagerfeld e di Hiroshi Tanabe - uno dei più importanti fashion illustrator contemporanei - che ritraggono celebri calciatori, e offrirà una ricca rappresentazione degli archivi di Sepp Football Fashion, dal 2002 al 2018, con immagini selezionate da Francesco Bonami con protagonisti come Kaka, Edison Cavani, Jérôme Boateng o Mesut Özil. Sarà inoltre proiettato “A 21st century portrait”, il film-documentario su Zinédine Zidane, realizzato da Douglas Gordon e Philippe Parreno.



FANATIC FEELINGS commissionerà esclusivi progetti fotografici e di design, e ripercorrerà la vita di icone del calcio come George Best, Eric Cantona o Gigi Meroni, veri appassionati di moda, tra i precursori dello stretto rapporto tra calcio e costume. Ancora, nel percorso espositivo, una speciale sezione Street Style vedrà protagonisti personaggi come David Beckham, Neymar e Franck Ribéry e il loro daywear.



All'interno di FANATIC FEELINGS troverà spazio anche AZZURRA, una project room curata dalla rivista Undici e dedicata alla celebrazione della storia, dell’eleganza, della tradizione, dei valori del calcio italiano, in un momento che segna anche la ripartenza del sistema calcio nel 120° anniversario della Figc – Federazione Italiana Giuoco Calcio. Immagini uniche, video, interviste e oggetti di culto che hanno segnato in modo indelebile la storia della maglia azzurra.



E ancora, la mostra ripercorrerà attraverso alcuni scatti fotografici #YOOXSOCCERCOUTURE: uno speciale progetto di YOOX, sviluppato in partnership con Sepp, che ha riunito in occasione dei Mondiali e degli Europei di calcio degli ultimi anni, un team di designer internazionali per una capsule esclusiva di felpe e t-shirt ispirate ai propri Paesi. L’edizione di #YOOXSOCCERCOUTURE, creata per i prossimi mondiali di calcio di Russia 2018, sarà presentata in uno speciale pop-up store.



Inoltre, nei giorni della mostra sarà aperto al pubblico di sportivi e visitatori anche un FANATIC BAR: avvolto da un’atmosfera stile bar sport - con gagliardetti delle squadre di calcio e fotografie di celebri campioni alle pareti - un bartender d'eccezione, Charles Schumann, preparerà speciali cocktail con la signature inimitabile che lo ha reso un’icona di stile.



“Fanatic Feelings è il terzo episodio del programma triennale di collaborazione tra Fondazione Pitti Immagine Discovery e Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti. – dice Andrea Cavicchi, presidente del Centro e di Fondazione Pitti Discovery nel testo del catalogo della mostra – Con Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, condividiamo l’idea di un Museo della Moda diffuso in città ed è per questo che, insieme ai curatori, stavolta abbiamo scelto, grazie al Comune di Firenze, uno spazio diverso da Palazzo Pitti ma ugualmente di grande fascino, come il Complesso di Santa Maria Novella. Con i progetti della Fondazione vogliamo contribuire a fare del Museo della Moda un brand internazionale, non solo investire sulla sua sede fisica”.



"La moda maschile sta attraversando un momento di grande commistione tra il mondo della sartoria, dello sport, dell’active e dello street wear. L’idea di un Football Fashion come espressione di stile personale si manifesterà sempre di più in futuro. Perché dunque non indossare la maglia della nostra squadra preferita sotto a un completo sartoriale? La mostra darà proprio luce a questo argomento", afferma Markus Ebner, uno dei protagonisti del legame tra moda e calcio fin dal 2002.



"Fanatic Feelings si concentrerà sull'immediatezza espressiva e sull'aspetto fortemente emotivo che moda e calcio condividono." - dice Francesco Bonami, curatore della mostra - "Mentre la sfilata di moda comprime in pochi istanti la visione di un'intera stagione, il campo da calcio sviluppa un diverso senso del tempo, dilatandolo per tutto il campionato."



“Pitti Discovery ha spesso indagato i rapporti che legano la moda a fenomeni del costume contemporaneo – dice Lapo Cianchi, Segretario Generale della Fondazione – e lo sport, in particolare il calcio, era da tempo nelle nostre riflessioni. Adesso, con il campionato del mondo in Russia che si aprirà proprio durante Pitti Uomo, abbiamo l’occasione giusta per sviluppare un progetto che vuole essere al tempo stesso colto, popolare e glamour”.