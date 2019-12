Meno di una settimana al lancio di una nuova, grande iniziativa eSports targata Calciomercato.com: calcio reale e digitale non sono mai stati così vicini, lunedì 16 dicembre andrà in onda la prima puntata di FUT Garage.



Ma cosa sarà FUT Garage? Organizzata con Exeed, team con cui CM.com ha stretto una collaborazione grazie a Sports Generation, si tratta della prima serie talk show in diretta su YouTube in cui il pallone tradizionale si miscelerà al mondo FIFA, grazie anche alla collaborazione di FUTXFAN.



Nel salotto di FUT Garage un mix di notizie di mercato, consigli sul mondo FUT, dibattito e tanto divertimento, con il noto YouTuber Tony Tubo a fare da padrone di casa: nel corso degli 8 appuntamenti che accompagneranno gli appassionati fino al termine della stagione, gli esperti di Calciomercato.com e FUTXFAN saranno affiancati dai tanti ospiti che prenderanno parte al progetto, come Daniele 'Dagnolf' Tealdi e Nello 'Hollywood285' Nigro, rispettivamente pro player e coach di Exeed. In una location d'eccezione che sveleremo alla prima puntata.



Stay tuned per tutti gli aggiornamenti!