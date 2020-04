Ma, soprattutto, quali saranno le conseguenze di questa spaventosa pandemia sull’intero movimento?, ma alcune sono ancora società dilettantistiche, poco o per nulla strutturate per reggere la crisi che si abbatterà sull’intero sport nazionale.Intanto una notizia dalla quale necessariamente partire:. Questo permetterà di chiudere certamente questa stagione e di affrontare la prossima senza vincoli di date per le. Sia perché le direttive(contratti validi oltre il 30 giugno) ovviamente valgono anche per le donne. Sia perché lahanno solo sei partite (più qualche recupero) da disputare. Per lasi vedrà (siamo al ritorno dei quarti, eccezion fatta per lache è già in semifinale), ma problemi non ce ne saranno perchè, in pura teoria, si può giocare anche ae ripartire con la nuova stagione a novembre. Come detto, infatti, un torneo a dodici squadre con soste ridottissime per le Nazionali (le qualificazioni si sarebbero concluse a in autunno) non è difficile da riprogrammare.Ciononostante se, come sembra, la serie A maschile ricominciasse a fine maggio,La questione, dunque, non è ripartire, né finire, meno che mai assegnare lo) o determinare, ovveri i contendenti per la promozione dalla B alla serie A, possono stare assolutamente tranquilli).. In serie A - e solo per fermarci a quella, anche se non è giusto - le squadre diretta emanazione di club professionistici sono otto:Quattro, invece, sono i club detentori anche di una grande tradizione, ma del tutto dilettantistici:di San Gimignano,. La Florentia ha fatto un ottimo campionato e non credo che pensi di mollare. Delle altre una su tre retrocederà (l’Orobica, mentre la seconda uscirà da Tavagnacco, Pink Bari e Hellas Verona)., come può verificarsi quando il presidente è uno e provvede a tutto, è in grado di mandare all’aria una storia ultra decennale. L’anno scorso, tanto per non andare troppo lontano, saltarono per aria sia il(squadra affiliata ai professionisti), sia il(solo simbolicamente apparentabile all’Atalanta che, al massimo, forniva il materiale tecnico).Ed eventualmente quanto tempo dovrà passare prima che i risultati internazionali arrivino anche per i club, dopo il grandedellain Francia?L’unica consolazione è che le grandi società (Juventus, Fiorentina, Milan, Inter e Roma) non possono permettersi di uscire dal calcio delle donne dopo appena qualche anno.Nessuno si tirerà indietro (chi perchè ci crede, altri per ragioni di politically correct), ma il rischio di una frenata nella crescita è nei fatti. Ai progetti (e alla sagacia) dei dirigenti il compito di allontanarlo.