Una nuova giornata storica per il calcio italiano al femminile. Per la prima volta in assoluto, avremo infatti due rappresentanti della nostra Serie A nella fase a gironi di Champions League: dopo il successo di ieri della Juventus per 2-1 (1-1 all'andata) sulle danesi del Koge (gol di Gunnarsdottir e Cantore), anche la Roma supera il playoff grazie alla netta vittoria per 4-1 sullo Slavia Praga, bissando il 2-1 esterno della scorsa settimana: dopo il vantaggio ospite di Bertholdova, per le ragazze giallorosse sono andate a segno Wenninger Andressa, Minami e Haavi. In mezzo anche un rigore sbagliato da Lazaro.



Lunedì prossimo, alle ore 13, si svolgerà il sorteggio della fase a gironi di Champions, nel quale Juve e Roma conosceranno il loro destino e le proprie avversarie.