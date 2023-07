Il calcio femminile saluta una delle interpreti più importanti degli ultimi anni. A 38 anni, attaccante della, ha annunciato attraverso i propri canali social che. Molti i traguardi raggiunti dalla giocatrice nella sua carriera: nel 2019 Rapinoedopo aver portato a casacon la nazionale USA, da miglior marcatrice del torneo.Queste le parole con cui Megan Rapinoe ha annunciato l'addio al calcio, affiancate ad una sua foto da bambina: "È con un profondo senso di pace e gratitudine che ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione in questo bellissimo sport. Non avrei mai potuto immaginare i modi in cui il calcio avrebbe modellato e cambiato la mia vita per sempre, ma dallo sguardo sul viso di questa bambina, penso che lei lo sapesse fin dall'inizio".