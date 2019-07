Megan Rapinoe, capitano della nazionale americana di calcio femminile, ieri laureatasi campione del Mondo, ha parlato a L'Equipe della differenza salariale con il calcio maschile.



Queste le sue parole: "Certamente mi ha fatto piacere sentire il pubblico riprendere il nostro slogan. Credo che ormai tutti siano pronti per la parità salariale. Tutte le giocatrici di questo mondiale hanno creato uno spettacolo incredibile, non era possibile fare di meglio. Ora bisogna passare allo stadio successivo. Infantino? So che anche lui sa che presto bisognerà fare una conversazione seria sull’argomento”.