Wanda Metropolitano pieno come in una notte di Champions League per l'Atletico Madrid, ma non per la squadra di Simeone. Ieri si è disputata la sfida tra le squadre femminili di Colchoneros e Barcellona, match vinto dalle giocatrici blaugrana (0-2, reti di Oshoala e Duggan) e che ha stabilito un nuovo primato: 60,739 tifosi hanno riempito gli spalti, record di spettatori per una partita di calcio femminile. Stracciato il precedente primato di Dick Kerr-St. Helen (53.000 a Goodison Park), Atletico-Barcellona è una nuova pietra miliare del calcio femminile.