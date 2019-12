Il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi applaude la presentazione in Senato dell'emendamento alla Legge di Bilancio 2020 in favore del professionismo per le atlete donne: "L'emendamento riguardante lo sport al femminile presentato dal senatore Tommaso Nannicini è una grande opportunità per il nostro sistema. È il momento di passare dalle parole ai fatti, la sensibilità del ministro Spadafora sul tema è senz'altro un'occasione unica per vedere finalmente riconosciute le tutele professionali alle tante atlete che dedicano la loro vita allo sport. Con le somme che verrebbero stanziate, ne beneficerebbero anche le federazioni e le società che potrebbero investire per uno sport al femminile sempre più professionale".