La Lega del calcio tedesco non ferma il calcio e soprattutto non adotta nessuna contromisura specifica contro la diffusione del Covid-19:



- Se non ci sono altri regolamenti adottati dalle autorità locali, le partite della 26a giornata, verranno giocate regolarmente sia in Bundeslica che in ZweiteBundesliga. Viene reso noto che in caso di decisioni prese dalle autorità locali, alcune partite potranno svolgersi solo con un numero ridotto di tifosi presenti allo stadio. I club dovranno coordinarsi quotidianamente con le autorità locali.



- L'attuale stagione 2019-2020 deve essere completata entro l'estate 2020, come previsto, al fine di identificare le squadre promosse e quelle retrocesse oltre che alle partecipanti per le prossime coppe