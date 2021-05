Per un calcio in difficoltà, c'è chi lavora dietro le quinta, senza sosta. E incassa. Sono i procuratori che in questo anno di Covid hanno incassato, dalle società di Serie A, 138 milioni di euro di commissioni! La Juventus è la squadra che ne ha versate di più, 20 milioni e 800mila euro, mentre l'Inter se l'è cavata con 9 milioni.



Flessione, per gli agenti, rispetto a due anni fa, quando le commissioni erano 188 milioni di euro. Ma comunque una crisi sentita meno rispetto a tante altre realtà.