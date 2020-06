É scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile #FCIM pic.twitter.com/AqD47xWNtX — Inter (@Inter) June 20, 2020

. Lo riporta l'Ansa, che spiega come l'ex nerazzurro fosse ricoverato da giorni in ospedale.Corso, nato a Milano nell'agosto del 1941, è diventato una bandiera dell'Inter a negli anni '60. In nerazzurro ha disputato sedici stagioni tra il 1957 e il 1973, giocando 413 partite e segnando 75 gol. Nella sua carriera anche 26 apparizioni con la maglia del Genoa, prima di una lunga avventura da allenatore tra Lecce, Catanzaro, Inter, Mantova, Barletta e Verona.​Tramite il proprio profilo Twitter, l'Inter ha voluto ricordarlo: "É scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile".