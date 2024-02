Calcio in lutto, morto Andreas Andy Brehme. Ex Inter, fu Campione del Mondo a Italia '90

Redazione CM

L'Inter, la Germania e il mondo del calcio in toto sono in lutto oggi per la morte di Andreas Andy Brehme. L'ex terzino sinistro si è spento nel corso della notte dopo essere stato ricoverato d'urgenza a Monaco di Baviera, città in cui vive, per colpa di un arresto cardiaco. Portato d'urgenza al pronto soccorso, i medici non sono riusciti a salvarlo.



INTER DEI RECORD - Durante la sua carriera da giocatore Brehme aveva iniziato nel Saarbrücken, poi era passato al Kaiserslautern (dove poi è tornato anche nella sua breve parentesi da allenatore) quindi al Bayern Monaco. Poi ci fu l''Inter con 4 anni dal 1988 al 1992 e in cui c'entrò la vittoria dello "scudetto dei record" nel 1989 con Trapattoni in panchina e chiuse poi al Real Saragozza.



NAZIONALE - Brehme fu anche fra i protagonisti assoluti del Mondiale di Italia '90 vinto proprio dalla sua Germania che, nonostante la caduta del Muro di Berlino era ancora considerata Germania Ovest. Mancino naturale, tirò quel rigore di destro in finale contro l'Argentina di Maradona che bastò per diventare Campioni del Mondo e, di fatto riunificare da li in avanti le due nazionali tedesche.