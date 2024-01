Calcio in lutto, morto Beckenbauer: è stata una leggenda tedesca e mondiale

Redazione CM

Il mondo del calcio è in lutto. Si è spento all'età di 78 anni Franz Beckenbauer, simbolo del calcio tedesco. Le sue condizioni di salute negli ultimi giorni erano irreversibili. Qualche anno fa ha subito due interventi al cuore e un impianto all’anca e nel 2019 ha rivelato alla rivista Bunte di aver perso la vista da un occhio: "Ho avuto un infarto oculare, purtroppo non riesco più a vedere nulla con l’occhio destro. E devo stare attento con il cuore", disse.



UN VINCENTE - In carriera ha vinto con la Nazionale gli Europei del 1972 e i Mondiali del 1974, oltre a cinque Bundesliga e tre Coppe dei Campioni di fila tra il 1974 e il 1976 con la casacca del Bayern Monaco. Un palmares che gli ha permesso di vincere due Palloni d’Oro nel 1972 e nel 1976. Da ct ha guidato la Germania alla conquista dei Mondiali del 1990 in Italia, battendo l'Argentina di Maradona in finale.



LEGGENDARIO - Tra i tanti highlights della carriera del Kaiser (l'imperatore), c'è sicuramente la partita del secolo, Italia-Germania Ovest 4-3 a Messico ‘70: la sua nazionale aveva effettuato le due sostituzioni consentite dal regolamento dell’epoca, motivo per il quale giocò fino al fischio finale con una benda attorno al braccio nonostante una lussazione alla spalla.