Si è spento a 39 anni Akeem Omolade: l'ex attaccante nigeriano è stato trovato morto questa mattina in una Peugeot in via Martoglio, a Ballarò, quartiere di Palermo. Il corpo non presentava lesioni esterne: esclusa quindi la morte violenta, come riferisce palermo today. Omolade, che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia dell'Altafonte (Prima Categoria siciliana), vanta un lungo passato in Serie C tra il 2003 e il 2010, con le maglie di Novara, Biellese, Reggiana, Gela, Barletta e Vibonese: il suo nome salì alla ribalta nazionale nel 2001, quando i suoi compagni di squadra del Treviso scesero in campo nel match di Serie B contro il Genoa con i volti pitturati di nero, per mostrargli solidarietà in seguito alle minacce ricevute dagli ultras trevigiani, contrari al suo acquisto per il colore della sua pelle.