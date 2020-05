Dopo l'ok della Merkel in Germania, al puzzle europeo della fase 2 calcistica può aggiungersi la Croazia, che potrebbe ripartire a fine mese. È quanto auspica la Federazione, che ha già fissato le date in attesa del via libera del governo. La proposta è quella di far disputare le semifinali della coppa nazionale il 30 e 31 maggio e poi, dal 6 giugno, ripartire col campionato, a porte chiuse. Stop definitivo, invece, per seconda e terza divisione. Prima della sospensione causa coronavirus, la Dinamo Zagabria guidava la classifica con 18 punti sul Rijeka a dieci giornate dalla fine.