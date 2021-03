. Un altro, una scia che segue l'eco della prima mini-rivoluzione del 2018, quando una piattaforma streaming - Dazn, appunto - si aggiudicò per la prima volta l'esclusiva di alcune partite del nostro campionato (3 a week-end).Proviamo a mettere ordine, attenendoci a quelle che solo le indicazioni ufficiali ad oggi, al netto di eventuali futuri ricorsi o accordi tra le piattaforme.La prima novità riguarda la Serie A.. Tutte su, che con il doppio pacchetto si è assicurata 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Con chi? Ancora non si sa. Nei prossimi giorni - la Lega conta di chiudere entro lunedì 29 - verrà assegnato anche il pacchetto 2, che prevede la co-esclusiva di 3 gare per ogni giornata. Sky ha offerto 70 milioni di euro, ma anche Mediaset è interessata.Basta il solo Dazn, dunque? No. O meglio, basta per il solo campionato.. I broadcaster in gioco sono tre: iniziamo da Sky, che per i prossimi tre anni trasmetterà 121 partite a stagione sulle 137 totali. Lo stesso farà Mediaset: 104 partite in diretta streaming pay (su una piattaforma ad abbonamento che verrà annunciata nelle prossime settimane), le altre 17 (il miglior match del martedì più la finale) in chiaro su Canale 5.. Qui entra in gioco, novità assoluta nel mondo dei diritti tv in Italia. Il colosso di Jeff Bezos, infatti, si è assicurato l'. Per vederle servirà l'abbonamento a Prime.E le altre coppe? La certezza, al momento, è che Sky ha acquisito le 282 a stagione died, la nuova competizione Uefa. Ancora da completare, invece, la trasmissione via web.. Godono i presidenti e le casse dei club, un po' meno i tifosi, costretti a districarsi tra telecomandi e abbonamenti.