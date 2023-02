Nel mondo del calcio, ad oggi, le cifre che circolano sono altissime. Ma come sono cambiate nel corso del tempo? Uno studio condotto dal CIES, l'osservatorio sul calcio, analizza le, in modo da misurare l'evoluzione delle somme in gioco e l'inflazione dei prezzi dei giocatori.- Le somme coinvolte nel trasferimento dei giocatori da parte di società di calcio professionistiche sono passate danel, fino ad arrivare adi euro nella stagione in corso.- L'aumento degli investimenti nel mercato era generale prima della crisi sanitaria, mentre si è concentrato sulla Premier League dalla pandemia. Durante la stagione, i club della massima divisione inglese hanno rappresentato una percentuale record delle commissioni di trasferimento investite in tutto il mondo: ilNon sorprende, quindi, notare che i prezzi dei giocatori ingaggiati dai club della Premier League sono aumentati più di quelli dei calciatori ingaggiati da squadre al di fuori di questo campionato:- Questo studio ha suddiviso l'inflazione in base al ruolo e all'età dei calciatori. Per quanto riguarda i, la percentuale è aumentata del, mentre per idel. Parlando deidel, per i: il loro prezzo è aumentato del. Secondo l'età dei giocatori: pari o inferiore a- L'inflazione generale per il prezzo dei calciatori è stata de 9% annuo dalla stagione 2013/14, arrivando alCiò vuol dire che, ad esempio, un giocatore valutato 1 milione di euro dieci anni fa, oggi viene pagato 2,16.