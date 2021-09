Dopo Jimmy Greaves, ci lascia anche Roger Hunt. Campione del mondo nel 1966 con l'Inghilterra, attaccante del Liverpool, si è spento all'età di 83 anni dopo una lunga malattia: tre i gol realizzati nella cavalcata trionfale dei Tre Leoni nel Mondiale di casa.



Secondo miglior marcatore di sempre dei Reds dietro a Ian Rush, ma il primo per quanto riguarda il campionato: "Il Liverpool FC è in lutto per la scomparsa del leggendario Roger Hunt. I successi di Hunt gli hanno conferito il titolo di cavaliere onorario dal Kop e sarà per sempre conosciuto come 'Sir Roger' dai sostenitori del club che ha onorato con tale distinzione".