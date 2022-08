A tre giorni dalla sfida che apre il campionato delle sue storiche ex squadre,, storico portiere famoso per le sue respinte con i piedi e(la leggendaria annata '84-85)(due anni dopo, con Maradona-Careca-Giordano).Originario di Torino, dove era nato il 16 maggio 1955, l'avvocatoAl Napoli ha vinto anche la Coppa Italia, nello stesso anno, ed è con Eraldo Mancin l'unico giocatore nella storia del calcio italiano ad aver vinto due scudetti in due piazze diverse fuori dal triangolo Torino-Milano-Roma. Le cause del decesso sono da attribuire probabilmente a problemi cardiaci.