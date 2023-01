Calcio italiano in lutto. E’ morto all’età di 83 anni Ernesto Castano, difensore Campione d’Europa con la Nazionale nel 1968. Ex capitano della Juventus, con cui vinse 3 Scudetti e 3 Coppe Italia in 12 anni, fu tra i protagonisti del primo titolo continentale vinto dagli Azzurri. In sua memoria la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento prima delle gare del week end



“È un altro doloroso lutto per il calcio italiano - dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - ha avuto il merito di modernizzare il ruolo di difensore centrale ed è stato protagonista dell’Italia del ‘68, che ha riacceso nel Paese la passione per la Nazionale. Anche per questo gli saremo sempre grati, Castano Azzurro per sempre”.