Una voragine difficile da colmare in un paese come il nostro, dove le norme che disciplinano in materia sportiva sono ormai tutte (o quasi) state superate dagli eventi. C’è preoccupazione, per il presente e per il futuro., che nel 2020 viaggia con norme pensate negli anni ’80, quando internet era un miraggio.La Serie A, che con il 10% dei ricavi totali sostiene e tiene in piedi anche le Leghe di B e di C, è pronta ad investire e chiedeDi questo si è discusso nelle riunioni di martedì e mercoledì: i club hanno stilato un documento con le richieste elencate e Dal Pino ha potuto comunicare ai presidenti la ricezione positiva da parte della FIGC.Nel dibattere i vari temi, non è mancato qualche scambio vivace. Ad accendere la miccia è stato De Laurentiis, irritato dalle scelte di Inter e Juventus, che hanno concesso ai propri atleti di viaggiare verso l’estero.Sempre secondo De Laurentiis, sarebbe proprio questo fattore a determinare le posizioni di bianconeri e nerazzurri, proiettati verso l'interruzione del campionato in corso, a suo modo di vedere per evidenti difficoltà nella gestione di alcuni casi.La chiosa è stata di Lotito, che ha spiegato come il nuovo decreto risolva la questione sul nascere dato che nessuno potrà più lasciare il paese.