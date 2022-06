Dal 2019 al 2021, le sponsorizzazioni sportive di società di blockchain, Nft e monete digitali sono cresciute del 425%, rispetto a un mercato stabile o in flessione per gli sponsor "tradizionali", come le società di betting, "bannate" dal Decreto Dignità: come riporta Agipronews, è quanto si legge nel rapporto annuale Nielsen sullo sport marketing «Fans are changing the game»



Come categoria di sponsorizzazione, le criptovalute sono cresciute in modo esponenziale e molto più velocemente rispetto alle categorie tradizionali. Il report Nielsen ipotizza che le società blockchain che investono in sponsorizzazioni sportive raggiungeranno i 5 miliardi di dollari entro il 2026. Il rischio ora, vista l'estrema volatilità delle cripto, è che le sponsorizzazioni possano essere bloccate dalla regolamentazione, come è successo con le scommesse.