Il calcio ha preso una scelta netta e in questo avvio di stagione la si sta notando:, come richiesto dalle varie associazioni nazionali,, che vengono puniti quasi immediatamente con il cartellino giallo. Oppure, se le proteste trascendono come nel caso diin Lecce-Milan, scatta il cartellino rosso con conseguente squalifica per più di una giornata. Ora è possibile una nuova svolta.Secondo quanto riportato da The Times, nelle stanze dell'(organo che decide se introdurre o meno nuove regole nel gioco del calcio),Una svolta sulla scia di quanto già avviene nel rugby. Nel board si sta prendendo in seria considerazione un piano per ridurre al minimo le proteste, a partire dai campionati professionistici ma con un'attenzione allenelle quali si registra una crescita di comportamenti minacciosi nei confronti dei direttori di gara, se non di vere e proprie aggressioni.Nel movimento giovanile inglese, dal 2019, esiste la possibilità di. La norma ha ricevuto pareri positivi dalla sua introduzione. Per il momento l'allontanamento a tempo sarebbe usato solo per punire le proteste di gioco e nessun altro episodio.L'IFAB ha intenzione di prendere poi in considerazione anche un'altra novità, l'introduzione di una regola che che, anche questa è già in uso nel rugby., amministratore delegato dell'IFAB, ha spiegato al Times: "Abbiamo identificato il comportamento scorretto dei giocatori come un grave problema per il calcio e sarà l’argomento principale per l’IFAB nei prossimi anni. Stiamo esaminando cosa possiamo fare attraverso la modifica delle Regole del Gioco o attraverso raccomandazioni e linee guida per misure aggiuntive. Una espulsione a tempo, inoltre, potrebbe essere un deterrente maggiore rispetto a una ammonizione, visto che alcuni calciatori potrebbero non preoccuparsi di ricevere un cartellino giallo, mentre sarebbe ben peggiore un allontanamento dal gioco per un determinato tempo".