. Molti calciatori, con tempo libero a disposizione, hanno rotto le ultime barriere dell’intermediazione nel dialogo con i tifosi. Sono questi i temi che hanno caratterizzato la terza puntata del ‘', seconda stagione del del format organizzato da Social Media Soccer, dopo la prima edizione cominciata proprio ad aprile durante il periodo di lockdown, e parte del '', percorso di avvicinamento al Social Football Summit.il titolo della puntata del 19 maggio, alla quale hanno partecipato Luca Marchetti di Sky Sport, Giacomo Brunetti della community di Cronache di Spogliatoio e Luigi Di Maso di Social Media Soccer.“I social hanno allargato la base di interesse di alcune tematiche, perché il social ce l’hai sul telefonino, a portata di mano in qualsiasi momento della giornata, mentre la televisione no., qui bisogna essere bravi a non scadere solo nell’intrattenimento. La grande differenza sta nel metodo di fruizione”, il pensiero di Luca Marchetti.“Il termine consapevolezza dell’utente è quello che durante la prima pandemia ha aiutato molto una realtà come la nostra. Quando un certo pubblico è passato dall’idea di, è cambiato molto - le parole di Giacomo Brunetti -. Penso anche ai giocatori che se due anni fa avessero fatto una stream su Twitch sarebbero stati tacciati di poco impegno, oggi invece è un modo per umanizzare la loro comunicazione”.Brunetti ha aggiunto, raccontando la propria esperienza con Cronache di Spogliatoio: “C’è stato un periodo in cui sui social valeva tutto, fake news o interviste inventate. C’era una certa ignoranza nell’utilizzo dei social di alcune persone e in un primo momento ci scontravamo con questo ambiente. A livello di costruzione della credibilità non è facile per una community che nasce esclusivamente dal web.per cominciare, e oggi invece siamo qui a pubblicare il nostro primo documentario con un club di Serie A, grazie alla Sampdoria che si è affidata a noi”.“Oggi di parla di dieta mediatica. Non siamo più obbligati a star dietro al palinsesto televisivo e ai suoi orari, ma”, commenta Luigi Di Maso. Ecco perché il giornalista del futuro deve lavorare con e sui social: “Deve essere molto versatile, deve saper far tutto. Deve saper montare, deve saper scrivere, deve avere il gusto dell’immagine, e questa è la prima parte. In seconda battuta deve conoscere, non deve dimenticarsi mai che deve sporcarsi le mani. Fare il giornalista vuol dire scrivere per primo la notizia. Le competenze tecniche quindi ci devono essere perché il mondo spinge da quella parte, ma se non hai le tue informazioni, la tua credibilità, non fai strada”.Prossima puntata del Social Football Café mercoledì 26 maggio alle 14:30, sempre sulla pagina Facebook del Social Football Summit e dei media partner dell’evento. Ospiti della puntata “” insieme a Paolo, Marcelloe Massimoper Social Media Soccer.